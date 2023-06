Egan Bernal dejó claro su objetivo para el Tour de Francia 2023

Egan Bernal sabe que el Tour de Francia 2023 no será uno más para él. Será su primera gran carrera desde el duro accidente que sufrió en enero de 2022, que estuvo a punto de costarle la vida y que le ha mantenido lejos de la alta competición durante muchos meses.

Quizá por eso, antes de hacer ninguna otra declaración, el ciclista del equipo Ineos afirma como preámbulo: “Quiero dar las gracias por estar con vida”.

Bernal no ha vuelto a disputar una gran carrera de tres semanas desde su victoria en el Giro de Italia de 2021 y este sábado tomará la salida del Tour de Francia donde no había estado desde que lo abandonó en la edición de 2020, cuando no pudo defender el título conseguido el año antes, el único que ha ganado un colombiano.

Vea también: La foto de un dirigente de Nacional indigna a sus hinchas que piden su salida

Para el ciclista, cuando comience a rodar por las calles de la ciudad española de Bilbao este sábado no será un día como los demás.

La felicidad de Egan Bernal

“Estoy muy feliz de volver a estar en el Tour. Tengo muchas ganas de volver a medirme contra los mejores corredores del mundo”, asegura el de Zipaquirá, visiblemente emocionado por el retorno a la carrera que le catapultó a la fama.

El Tour será para él un retorno a la máxima competición y también el final de un largo camino en el que la recuperación no ha sido fácil, pero donde ha mantenido una gran voluntad para regresar a la élite.

“Desde el accidente, la razón por la que me despierto cada día es volver a estar entre los mejores”, asegura el ciclista, sabedor de que esta edición será difícil que pueda competir con los grandes favoritos, liderados por el defensor del título, el danés Jonas Vingegaard, y el ganador de las dos anteriores, el esloveno Tadej Pogacar.

“El objetivo es recuperar mi nivel anterior. Veremos si soy capaz de conseguirlo. Lo que tengo claro es que he trabajado duro cada día para lograrlo”, asegura.

Bernal estará acompañado de su compatriota Daniel Martínez, de los británicos Thomas Pidcock y Ben Turner, del polaco Michal Kwiatkowski y de los españoles Omar Fraile, Jonathan Castroviejo y Carlos Rodríguez, que pese a su juventud aparece como el jefe de filas de la formación sobre el papel.

Vea acá: ¿Así conquistó a Shakira y a Clara Chía?: Piqué soltó su truco para la primera cita

“Ha hecho un gran trabajo y es un gran profesional pese a su juventud”, aseguró el colombiano, que sabe que si supera bien la primera semana tendrá opciones de brillar en el resto de la competición.

“No estoy seguro, serán tres semanas después de mucho tiempo, no estoy preparado para esta carrera el ciento por ciento, daré lo mejor. El primer objetivo es no perder mucho tiempo en la primera semana, después de esto cada día se decidirá qué hacer dependiendo de lo que se sienta y de las piernas”, afirma.