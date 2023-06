No perdonan ‘media’: hinchas de ‘Millos’ se burlan por ‘nuevo’ acento de Jhon Duque

La pesadilla no termina para Atlético Nacional, que luego de perder la final de la Liga BetPlay 2023-I frente a Millonarios, cayó como local ante Patronato por la sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. No habría nada de raro en este último resultado, si no fuera porque el equipo de Paraná juega la B en Argentina y ni siquiera está en los primeros lugares.

La baja asistencia de público y las rechiflas desde la tribuna indican que la relación de la hinchada con Paulo Autuori está prácticamente rota. Y si a esto se le suma lo dicho por el DT brasileño en la rueda de prensa posterior al duelo copero, en las que dijo que no debía pedir disculpas por perder una final, la situación es aún más compleja.

Precisamente, el estratega compareció ante los medios luego de la derrota frente al ‘Patrón’ y lo hizo acompañado por el centrocampista bogotano Jhon Fredy Duque, quien fue motivo de algunas burlas de hinchas de Millonarios, su anterior equipo en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

¿Por qué los hinchas de Millonarios se burlaron de Jhon Duque?

En la rueda de prensa, Jhon Duque habló sobre la influencia que tendría el ambiente hostil que hay en gran parte de la hinchada hacia el cuerpo técnico y jugadores. El volante bogotano respondió que ellos como jugadores profesionales deben “estar preparados” para este tipo de situaciones.

Coincidió con Autuori en que no siente que deban pedir disculpas por caer en la final ante el ‘Embajador’, pues sienten que lo dieron todo por obtener el título. Más allá de los conceptos de Duque, en redes, aficionados de Millonarios hicieron todo tipo de burlas por el ‘acento’ que ahora tendría el capitalino.

“Hasta el acento vendió”, fue uno de los comentarios más recurrentes frente al video de las declaraciones del ‘Ingeniero’.

