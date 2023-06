Alberto Gamero confesó que le da cosa poner a Junior en su hoja de vida

Alberto Gamero, reciente técnico campeón del fútbol colombiano con Millonarios, contó una anécdota que pocos conocían y es que él no suele poner en su hoja de vida su experiencia en Junior de Barranquilla.

El Sonero pasó por el cuadro Tiburón en 2017 cuando dirigió apenas 14 encuentros de los que ganó 6, empató 3 y perdió 5. En aquella oportunidad no logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Fue en una entrevista con el programa Primer Toque del canal Win Sports que contó esta historia que sorprendió a muchos.

Vea acá: ¡Nouuuu! Trató de imitar el festejo de Cristiano Ronaldo y terminó de cara contra el charco

Gamero no referencia a Junior en su hoja de vida

“A veces, cuando me piden la hoja de vida, yo no pongo a Junior. Esa salida me enseñó muchas cosas en mi vida personal. Dios me dijo que me fuera a Europa a ver entrenamiento y a hablar con técnicos. Estuve casi dos meses por allá y vine más fuerte. Siempre he dicho que lo de Junior no me dejó resentimientos y he hablado con los Char. Me han llamado a felicitarme y quedamos con buena relación. Quedé con la tranquilidad de que las cosas pasan en el momento justo”, señaló.

En su momento, el entrenador llevó como refuerzos al cuadro Albirrojo a Jonathan Estrada, Lewis Ochoa, Rafael Carrascal, Jonathan Ávila, Robinson Aponzá, Juan Camilo Roa, Bernardo Cuesta, Héctor Quiñones y Leonardo Pico.

Vea acá: “Yo soy una piltrafa”, Carlos Antonio Vélez

Felicitaciones de hinchas de otros equipos

“Me he encontrado con hinchas de Santa Fe y Nacional que me dicen que yo me lo merecía, así que hay buena relación con todos. Yo no soy una persona que transmite odio, sino alegría en todas partes. Mi papá me enseñó eso porque a él todo el mundo lo quería”.