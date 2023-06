Periodista desmentido por Lucas González salió a refutarlo y dice tener pruebas

Un capítulo más se escribió en la novela del técnico Lucas González, luego de que supuestamente dijera que ama a Atlético Nacional, según el periodista Mauricio González Arteaga al que el DT desmintió, pero el comunicador le salió al paso diciendo que tiene el audio.

Bastante controversia causaron las palabras que citaron en nombre del entrenador de Águilas Doradas que, según el periodista, manifestó: “Bajo ningún motivo me prestaría para algo así. Donde esté siempre haré todo lo posible por ganar. Además, amo al Atlético Nacional y me encantaría q clasificarán ya que no pudimos”.

Esto, por una noticia fake en la que el equipo dorado supuestamente usaría un equipo juvenil en la última jornada de cuadrangulares ante Alianza Petrolera.

Lucas González desmintió supuestas declaraciones de amor por Nacional

El propio equipo dorado publicó un video en el que salió a desmentir la situación.

“Uno de estos periodistas que me contactó… textualiza mi respuesta, diciendo que yo amo a un club en particular y yo nunca he dicho esto… tengo respeto profundo por los clubes en los que he trabajado. En España y en Atlético Nacional porque trabajé allá hasta el año pasado, pero hay una diferencia muy grande en decir que amo a un club o a otro”, manifestó el entrenador Lucas González.

Sin embargo, el señalado periodista que publicó el tema originalmente, Mauricio González Arteaga, que labora con los medios Gente, Pasión y Fútbol y Directv Sports Colombia, también refutó esto y dijo que no se pueden negar las cosas dichas.

“Tengo el audio de @LucasGonzalez_V. Lo guardé X cosas como estas. Ejerzo mi profesión con responsabilidad. Hice la rectificación q me solicitó pero X quedar bien tampoco se pueden negar cosas q se dijeron. No publico el audio porque es personal (sic)”, señaló el periodista en su cuenta de Twitter.