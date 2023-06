Lucas González habló de las llamadas que le han hecho “como 20 representantes”

Lucas González es uno de los entrenadores del momento en el fútbol colombiano por el desempeño que logró en el primer semestre de 2023 con Águilas Doradas y esto lo ha puesto en varios rumores sobre su futuro que él mismo aclaró.

Luego de terminar la fase del todos contra todos como líder con el equipo antioqueño que desplegó un buen fútbol a lo largo del semestre, muchos hinchas quisieran tener al joven adiestrador al frente de sus equipos.

Varios rumores han surgido al respecto como que lo han buscado de Medellín o de otros clubes a lo que él quiso hacer claridad.

Lucas González ha sido llamado por varios representantes

Fue el periodista Mauricio González Arteaga, de Gente, Pasión y Fútbol, el encargado de difundir las declaraciones del entrenador.

Lucas González refirió que desde El Poderoso no ha existido ningún llamado y de paso contó que algunos representantes lo han contactado para hacerle ofertas del exterior que él no considera muy seria.

“Nadie me ha llamado del Medellín, no he hablado con nadie de ningún otro club. Me han llamado de 2 meses para acá como 20 representantes “Que profe para llevarlo a Qatar, a México, puro bla, bla, bla”. Tengo contrato hasta diciembre”, indicó el entrenador.

Lo que sí dejó claro el DT es que, por el momento, sus planes están enfocados en terminar el año con su actual club con el que espera repetir una buena campaña para el próximo semestre.