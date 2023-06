“No es ético”, periodista de Win Sports fue cuestionado por uno de Caracol Radio

Un inesperado cuestionamiento entre periodistas se dio en las redes sociales cuando Ómar Sánchez, experimentado de Caracol Radio, reprochó a Felipe ‘Pipe’ Sierra, de Win Sports, al que catalogó de poco ético por su manera de actuar.

No es la primera vez que el joven Sierra, que se ha destacado por lanzas informaciones sobre fichajes de jugadores, es acusado por colegas del medio que lo han acusado en varias ocasiones de apropiarse de las noticias que dan sus colegas con fuentes.

En esta oportunidad, fue la red social Twitter en donde llegó el cuestionamiento que ha dividido opiniones.

Catalogan de poco ético al periodista Felipe Sierra

Ómar Sánchez, productor del VBar y del Alargue, de Caracol Radio, escribió un cuestionamiento en su cuenta de Twitter, que posteriormente eliminó, pero que el medio Pulzo recogió en una publicación.

“El periodismo que hace un tal Pipe Sierra fusilando las noticias de los colegas con fuentes, no es el que se debe hacer, no es ético, no es correcto. Acá lo correcto es dar el crédito o consultar la fuente. Pero así no es la vuelta”, publicó el comunicador con más de 30 años de experiencia.

Sierra no respondió al respecto y antes de que se eliminara la publicación de parte de Sánchez, el tema generó opiniones divididas entre los usuarios de la mencionada red social.

En otras ocasiones el periodista ‘Pipe’ Sierra ha recibido señalamientos de varios colegas por la misma situación.