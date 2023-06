Filtraron video íntimo del Chino Sandoval, exjugador de Junior, con una exporrista

Luis ‘Chino’ Sandoval, exjugador de Junior, ha vuelto a estar en boca de muchos al aparecer en un video íntimo con una supuesta exporrista del cuadro ‘Tiburón’ que se habría encargado de publicar las imágenes en redes sociales.

No hace ni un mes que el jugador salió del cuadro barranquillero, luego de presentar problemas disciplinarios que le ocasionaron tener que dar un paso al costado cuando vuelve a estar en un nuevo escándalo.

Pese a que desde que Hernán Darío Gómez tomó las riendas del Junior, Luis Sandoval recibió varias oportunidades en cancha y él respondió con goles. Anotado tres en 2023, el llegar en estado de embriaguez a una práctica le costó su salida del club.

Le puede interesar: DT de Nacional correteó a un recogebolas que le sacó la piedra en pleno partido

Filtran video del Chino Sandoval con una porrista

En redes sociales ha hecho eco un video en donde se observa al futbolista con una mujer que subió el video y que sería una exporrista de Junior de Barranquilla.

Durante las imágenes en las que se observan los dos de manera apasionada, hay una etiqueta con el comentario: “Después que no me deje Chino Sandoval lo demás es cuento! No ves que él es todo”.

La descripción de dicho video dice: “El Chino Sandoval con la porrista Carolina Noriega. Ella lo expone afirmando el Chino hace los aportes económicos a la chica”.

Vea acá: “Déjate de joder”, Vélez ‘se tiró de los pelos’ por dos convocados a la Selección

Esto ha dejado todo tipo de comentarios en las redes sociales en donde varios seguidores de Junior han difundido las imágenes con todo tipo de posturas ante las situaciones.