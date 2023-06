“Se sientan a decir bobadas”: Vélez a periodistas que cayeron en convocatoria falsa

Carlos Antonio Vélez fue infalible contra los periodistas que cayeron redonditos en una falsa convocatoria de la Selección Colombia que circuló el pasado viernes y de la cual varios hicieron eco en sus redes sociales, además de algunos programas radiales.

Algún desconocido publicó una convocatoria falsa a través de las redes sociales con un listado que sorprendió a muchos periodistas que cayeron en el ‘fake’. Dentro de las curiosidades, la nómina tenía a James Rodríguez al que le daban el rótulo de desempleado.

Entre quienes cayeron, aparecieron nombres reconocidos como Francisco ‘Pacho’ Vélez, Javier Fernández (El Cantante del Gol), Luis Arturo Henao y otros más.

Carlos Antonio Vélez hizo llamado de atención a periodistas que cayeron en fake

En su programa, Planeta Fútbol, el analista salió a pedir precaución con lo que se difunde, además de sugerir a sus colegas que no se dejen llevar de la chiva y procuren verificar siempre.

No pueden andar copiando todo

“Cualquier guasón, de esos que aparecen en redes sociales, sacó una convocatoria. ‘Pucha’, cayeron redonditos. No es difícil caer en una trampa de esas, cualquiera puede caer, pero esto les tiene que servir de lección a los periodistas serios y profesionales. No pueden estar copiando”.

Se sientan a decir bobadas

“Para algunos resulta muy fácil hacer periodismo. Van, se maquillan, se ponen una corbata o hasta sin ella, van y se sientan en alguna silla a hablar bobadas en los programas de televisión de la tarde o noche. A pontificar o a joder a los demás. Eso es muy fácil. Hacer periodismo así es facilísimo”.

Cualquiera se cree periodista

“Nos llenamos de periodistas de Google, Twitter, Instagram, Tik Tok y todas esas redes sociales. Todo lo que ven por ahí lo consideran cierto, real y no lo verifican. Por eso caen. Eso pasa por no verificar”.

Cayeron redonditos

“Me llamaron dos amigos periodistas, de los que no voy a dar el nombre, a decirme que si había visto que llamaron a James (Rodríguez). Me mandaron ese esperpento y cuando vi que decía ‘James Rodríguez, desempleado’, dije, no: esto no es verdad. Le dije a mis dos amigos que bajaran eso que no es verdad”.

No son buenos periodistas

“Es muy fácil verificar eso. Hablen con sus fuentes, pero si no las tienen, lo lamento. Me parece que no son periodistas ni son buenos y si son periodistas no son buenos”.