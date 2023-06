Terrible ‘lapsus’: el ‘Cantante del Gol’ cayó en noticia falsa de la ‘Tricolor’, un día después

La Selección Colombia de Mayores ha sido tendencia en los últimos días, por las altísimas expectativas que hay con la convocatoria para los partidos amistosos ante Irak y Alemania en este mes. El plantel cafetero, en cabeza de Néstor Lorenzo, tendría un importante recambio generacional de cara a las próximas competiciones.

La expectativa y el suspenso no ha sido absolutamente por el futuro de la ‘Tricolor’. Resulta que en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, hay varios jugadores que suenan para viajar a territorio europeo, por lo que tendrían que abandonar la concentración y no afrontarían los últimos partidos del torneo. Los hinchas de Millonarios, Nacional y demás equipos andan pendientes de lo que pueda pasar, rogándole al cielo que no se lleven a sus figuras.

El suspenso fue aprovechado por algún desconocido, que publicó una convocatoria falsa a través de las redes sociales. El listado sorprendió a muchos periodistas, quienes cayeron en el ‘fake’. Eso sí, ninguno llega al nivel de Javier Fernández, el ‘Cantante del Gol’.

Hasta el ‘Cantante del Gol’ cayó en el fake de la Selección Colombia

A través de su Twitter personal, un día después de que saliera a la luz la noticia falsa, Fernández se sumó a los que cayeron en la trampa y expresó una opinión personal con total sinceridad, como si no se diera cuenta de las advertencias en dicha red social.

“Aquí está la convocatoria para los partidos amistoso de junio de @FCFSeleccionCol. ¿Alguna novedad o comentario sobre ella? Escuché algunos comentario de directivos porque se llevan jugadores que están en finales”, escribió en su trino.

Esto desató el ‘avispero’ entre sus seguidores. Algunos de buena manera le advirtieron que la noticia era completamente falsa, mientras que otro sector lo reprochó fuertemente por narrarle a la ‘Tricolor’ y no estar enterado.