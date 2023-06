“América es un equipillo”, periodista caleño se salió de los chiros por victoria de Millonarios

América vs Millonarios

Un periodista de la ciudad de Cali, J.J. Patiño, se salió de casillas por la derrota que sufrió América ante Millonarios y dijo que el cuadro ‘Escarlata’ fue un equipillo con jugadorcillos de a peso y de paso dio al cuadro bogotano como campeón de la Liga.

Por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales, el cuadro dirigido por Alberto Gamero dio un golpe de superioridad y se impuso 1-0 en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca, desatando la furia de la parcial americana.

No solo los hinchas, hasta los periodistas se sintieron defraudados con lo demostrado por el cuadro caleño en el jugo que era crucial para perfilar el candidato del grupo B rumbo a la gran final.

Periodista caleño trató de equipillo a América

Fue en el espacio del programa, Zona Libre de Humo, que J.J. Patiño se mostró bastante ofuscado y se pegó una gran despachada en vivo y en directo.

Millonarios fue más

“Reconozcamos la verdad. Millonarios fue más que América y le pasó por encima. América fue un equipillo, con jugadorcillos de a peso”.

América, equipillo

“Millonarios le pintó la cara a América y reconozcamos que es, ‘Millos’ más que América. América, equipillo con jugadorcillos”.

América saca la piedra

“Me dio piedra ese América de anoche. No pude dormir bien. No pasó nada y su rival fue más”.

Millonarios, campeón

“Millonarios es más que América y Gamero más que Guimaraes. Millonarios es campeón”.

Se pierde en El Campín

“El sábado América pierde con Millonarios, de una vez les digo. Aceptemos la verdad”.