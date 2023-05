“No es una posibilidad”, presidente de Nacional le bajó el pulgar a Armani

Franco Armani no tiene cabida en el futuro inmediato de Atlético Nacional, así lo manifestó de manera tajante el presidente del club antioqueño, Mauricio Navarro.

El portero argentino no vive su momento en el fútbol argentino en donde se ha visto responsabilizado en tres goles encajados por River Plate y las críticas le han llovido de dura manera.

Incluso, todo este tema ha generado que su propia esposa, Daniela Rendón, insinuara un deseo de volver a Colombia.

Esposa de Armani insinuó regreso a Colombia

“Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las dos que sacó en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven”, escribió Daniela Rendón en su cuenta de Twitter.

Ante esto, un usuario le respondió: “Ya es hora que se devuelvan ¿si? Gracias”. Y fue la respuesta a esto la que puso a soñar a los hinchas de Nacional.

Daniela puso como respuesta unos emoticones de tres aviones, dejando ver su deseo de partir inmediatamente.

Presidente de Nacional cerró la puerta a un regreso inmediato de Armani

Mauricio Navarro fue consultado por este tema y allí llegó una nueva desilusión para la hinchada del verde antioqueño.

En charla con Directv y de la que hizo eco el medio Múnera Eastman Radio, el directivo manifestó: “Nosotros no tenemos la capacidad de traer jugadores como Franco (Armani). Ojalá se pueda retirar acá, pero por el momento no es una posibilidad”.

¡Ahora no hay forma! 🥺



además agregó que el verde paisa tiene muy buenos arqueros y proyecciones a las que hay que darles oportunidad

Con esto queda desvirtuado un regreso pronto del guardameta que es ídolo de Atlético Nacional en un futuro cercano.