“No se dejen robar”, Armani pidió ayuda para lidiar con los males que está haciendo ‘su suegra’

Franco Armani pidió ayuda en las redes sociales para denunciar cuenta que está estafando con el nombre de su suegra. El argentino contó detalles de lo sucedido y señaló la importancia de no caer en la estafa.

En la noche del 5 de marzo de 2023, Franco Armani utilizó su cuenta de Instagram para hacerle una petición a todos sus seguidores. El arquero de la River Plate y la selección Argentina, quien es uno de los más grandes ídolos en la historia de Atlético Nacional, revelo que la cuenta de Instagram de su suegra fue robada. Debido a esto, pidió que la denuncien porque está siendo usada para pedirle dinero a diferentes personas.

En su paso extenso paso por Atlético Nacional, Franco Armani no solo cosechó una gran cantidad de títulos, sino que también conoció el amor. Daniela Rendón, una bella modelo y empresaria paisa, se convirtió en la esposa de Armani después de varios años de noviazgo. De dicho matrimonio nació Valentino, el hijo Franco y Daniela que llegó al mundo en 2021.

En rueda de prensa realizada en enero de 2023, Armani fue cuestionado sobre su retiro y señaló que es algo en lo que todavía no piensa. Asimismo, declaró que está en el lugar donde quiere estar en este momento.

Cabe recordar que en diversas ocasiones, el guardameta expresó su deseo de retirarse en el ‘Verdolaga’, algo motivado por la idolatría que le profesa la hinchada del equipo y porque además hizo familia en territorio colombiano.

Todavía no lo llegué a pensar eso (el retiro), vivo el día a día. Vivo el día a día, disfruto del día a día, que yo creo que es lo más importante.

Y lo he dicho, me siento feliz acá, estoy en el lugar que quiero estar porque lo siento de esa manera, pero todavía no me puse analizar el futuro, eso se verá con el correr del tiempo.

— Franco Armani