“Porque no es mediático o bonito”: Rueda defendió criticado jugador que tuvo en Colombia

Este lunes, el técnico vallecaucano Reinaldo Rueda estuvo como invitado en el programa ‘ESPN Equipo F’. En este espacio, el estratega habló sobre diferentes temas y por supuesto, el principal fue el de su más reciente paso por la Selección Colombia.

Tras la fallida clasificación al Mundial de Qatar 2022, la salida de Rueda Rivera se confirmó y desde ese momento, estuvo alejado de los medios y espacios similares. Sin embargo, en los últimos días ha decidido hablar.

Casualidad o no, sus intervenciones se dieron luego de la entrevista que concedió el futbolista James Rodríguez al canal RCN y a Win Sports, en las que señaló que no tuvo problemas con Reinaldo, más allá de haber sido el DT con el que menos jugó en ‘La Tricolor’.

En un momento de la entrevista, Rueda dejó una perla al indicar que tuvo una buena relación con James y que solo quiso lo mejor para él al alejarlo de ‘La Tricolor’ para que tuviera una completa recuperación. “Parece que James les estuviera pagando para que hablen todos los días de él”, fue la frase que lanzó ‘RRR’.

Sumado a esto, Rueda habló sobre el caso del defensa William Tesillo, quien fue de su entera confianza pese a ser criticado desde diferentes sectores. En medio de la intervención de Óscar Córdoba, Reinaldo indicó que el hecho de que algunos jugadores estuvieran en Europa, no les aseguraba ser titulares.

Tesillo, por ejemplo, jugó varios partidos por encima de Dávinson Sánchez o el propio Yerry Mina. El entrenador salió en defensa del primero y lo hizo con una particular frase.

Muchos partidos jugó William Tesillo por encima de Dávinson Sánchez o del mismo Yerry Mina. Y por algo me dieron garrote por poner a Tesillo, porque él es un jugador que no es mediático, que no es bonito, pero que era superrendidor para mí.

— Reinaldo Rueda