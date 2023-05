La mamá de este futbolista murió justo antes de un partido: él jugó, fue figura y rompió en llanto

Toutes nos condoléances à Issiaga Sylla qui a appris le décès de sa mère avant le match entre Nantes et Montpellier et qui a craqué pendant le match…

Nous apportons notre soutiens au joueur et sa famille.



Soit fort Issiaga elle repose en paix et elle est fière de toi 🕊️ pic.twitter.com/BVje08JtLJ