Hinchas de Nacional aseguran que los “robaron” por una jugada de gol que desató enorme escándalo

🧐 Faltan cámaras: No había una cámara con la que el VAR pudiera determinar con certeza si la pelota había entrado o no en el arco local. Estas cosas no pueden pasar más, la idea es tratar de minimizar el error. PD: Para mí es gol, y para colmo le empatan a Nacional #LigaBetplay pic.twitter.com/azXhIztkvl