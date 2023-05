¿Y ‘Guima’ qué? Tulio Gómez dejó saber su condición para renovarlo en el América

Hay mucho suspenso en el América de Cali por una situación puntual: la continuidad de Alexandre Guimarães en el banquillo de la ‘Mechita’. En la fase regular, el equipo venía cumpliendo con maravillosas presentaciones y que le han puesto el galardón de “candidato al título”. Todo marchaba bien, pero en el cierre de la fase regular, unas declaraciones desataron la polémica.

En cierto instante, el presidente Mauricio Romero habló sobre una renovación del contrato al DT brasileño, pues sus términos vencen al finalizarse el certamen liguero. En pocas palabras, el dirigente indicó que “es un tema que se deberá analizar”.

Lea también: ¿Leonel Álvarez sonará para todo lado? En Perú tomaron una dura decisión con él

¿Qué pasó con Tulio Gómez?

A través de una entrevista con ‘Saque Largo’ de Win Sports, el máximo accionista de los ‘Escarlatas’ le puso más suspenso a una renovación de Guimarães. En innumerables ocasiones, le ‘gambeteaba’ a varias preguntas de los panelistas.

“Nosotros, ahora que estamos en cuadrangulares, no vamos a hablar de quién se va o quién llega; si no, no vamos a especular con eso”, expresó Tulio en dicho diálogo.

Además, comparó la situación a la que estaba ocurriendo con Adrián Ramos el año pasado, cuando su extensión de contrato estaba en “veremos”.

“Eso nos preguntaban el año pasado por Adrián Ramos, que el porqué no lo habían renovado. Eso no tiene nada que ver. Preocupémonos por este torneo. No nos podemos desconcentrar”, complementó.

“Preocupémonos de este torneo, no nos podemos desconcentrar”, Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali. #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/uuCp6yImil — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) May 19, 2023

Eso sí, Tulio Gómez dejó sobre el final una ‘perlita’: en el momento de consultar nuevamente por ‘Guima’, se dejó entrever que la principal condición para renovarlo es que sea campeón de Liga.

Parece que no hay un ‘mañana’ en el paso de Alexandre Guimarães, quien salió campeón a servicio del América en 2019.

¿Cuándo jugará el América?

Los ‘Escarlatas’ se medirán ante el Boyacá Chicó el domingo 21 de mayo, a partir de las 6:00 p.m. (hora local), en el Estadio La Independencia de Tunja.