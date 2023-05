Tiemblan muchos en el FPC: Hernán Torres advirtió a jugadores “borrachos” y barrigones”

Tras dejar el banquillo del Deportes Tolima, el estratega tolimense Hernán Torres ha sido vinculado con algunos equipos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El técnico cuenta con una serie de triunfos en el balompié local que lo ponen en la mira de algunos clubes del país como Independiente Santa Fe.

El pasado jueves, luego de la derrota por 0-2 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, la dirigencia del ‘Cardenal’ informó que Harold Rivera dio un paso al costado y que buscarían un entrenador interino para lo que resta de la temporada. Por supuesto, el nombre de Hernán Torres no ha parado de sonar.

Hernán Torres habló sobre sus planes para el futuro

Este viernes, en el programa ‘El VBAR’ de Caracol Radio, el presidente del ‘Cardenal’, Eduardo Méndez, fue entrevista y se le preguntó sobre cuáles son las opciones que tienen para reemplazar a Harold Rivera. Aunque el dirigente no quiso dar nombres, en la charla quedaron en el aire los de Santiago Escobar y el propio Hernán Torres.

Este último, en diálogo con el programa radial ‘El Corrillo de Mao’, trajo a colación una frase que marcó su tiempo en el América de Cali, temporada en la que señaló que no dirigía ni a borrachos ni a barrigones. “Siempre se mantiene eso, ese ha sido mi lema en donde he trabajado. Los jugadores tienen que ser conscientes de que esto es un ratico no más”, añadió.

Más allá de esto, Torres dejó claro que no hay nada oficial por el momento y que no ha recibido ninguna propuesta de algún club.