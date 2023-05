“También la he embarrado”, ‘Bolillo’ Gómez se mostró triste por lo acontecido

El Junior de Barranquilla, dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, se jugará este sábado la vida en la liga colombiana cuando reciba al campeón Deportivo Pereira en la penúltima jornada de la primera fase del torneo.

El Tiburón ocupa el octavo lugar con 24 puntos y consigue, provisionalmente, el último cupo a los cuadrangulares semifinales del torneo. Sin embargo, una derrota lo puede dejar al borde del abismo en una semana que ha estado marcada para el equipo de Barranquilla por los problemas internos.

El club rescindió el contrato del atacante Luis Sandoval después de que el jugador llegara en estado de embriaguez a un entrenamiento el lunes pasado.

También abrió procesos disciplinarios contra el lateral Walmer Pacheco, el defensor César Haydar, el extremo Ómar Albornoz y el central José Ortiz por “presuntas conductas que podrían ser contrarias a las políticas y a los reglamentos de la institución”.

‘Bolillo’ habló de lo sucedido

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador no ocultó su malestar por lo sucedido y dejó en claro que todo fue en un momento inoportuno.

La embarraron

“También la he embarrado. En el fútbol atravesamos muchas situaciones. Siento dolor y tristeza por muchachos que son buenas personas, porque en la interna del grupo como personas no hay quejas. Se les fue la mano en un momento inoportuno. No hay indulto”.

No podemos ser un meme

“No sé cómo el equipo está reaccionando el equipo a lo que están viviendo. Somos una risa, es lo peor que puede pasar que Junior se vuelva meme. A Junior no le falta nada pero tenemos que esforzarnos lo máximo. Ojalá nos salgan las cosas. Hay que volver a la alegría, que se ha perdido”.

Bajas inesperadas

“Ese tema lo hablé con los directivos, tomé una decisión. Salió el comunicado y no sé cómo los directivos toman el tema. Dentro de la nómina que iba a iniciar el partido contra Pereira había 4 que estaban y ahora no van a poder hacerlo”.