¿Qué le pasó? Guardiola se ‘salió de los chiros’ con Haaland en pleno partido

La Premier League dejó al Manchester City en una posición de privilegio, tras cumplir con su presentación en la fecha 35 del campeonato. Los dirigidos por Pep Guardiola terminaron pidiendo la hora, pero ganaron 2-1 al Leeds United en su casa y se consolidaron como líderes. Por supuesto, le meten más presión de ganar al Arsenal.

A pesar de todo, varias cosas por corregir. Parece que no fue el día para Erling Haaland, el sorprendente goleador de los ‘Citizens’, quien remató 6 veces y no pudo convertir. Las ansias tal vez le ganaron, pero lo cierto fue que Guardiola no quedó muy contento con el desempeño del noruego.

¿Qué pasó entre Guardiola y Haaland?

Resulta que el partido iba 2-0 y hubo un repaso total de los anfitriones en su fortín; es más, pudieron alargar la diferencia con una pena máxima a favor del City. No se sabe bien el porqué, pero Haaland le cedió el cobro a Ilkay Gundogan, el volante alemán, quien desperdició el tiro.

Gundogan cobró con pierna derecha y la mandó al palo, mientras el arquero se exigía para llegar al balón, que propiamente le rebotó después del impacto en el poste izquierdo. En ese momento, Guardiola se enfureció como pocas veces.

De inmediato, el estratega miró a Haaland y se slaió de la ropa, diciéndole que él fue el que debió cobrar la pena máxima. No lo podía creer.

"ERLING, TÚ TENÍAS QUE TOMARLO" Guardiola estalló con el penal fallado por Gundogan, quien buscaba su hat-trick vs. Leeds United. Para peor... la visita descontó segundos más tarde. Pep sacó al goleador del partido ¡y ni se saludaron!



📺 Mirá la #Premier por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/yRoabDLxzz — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2023

Otro aspecto llamativo fue que, ya en tiempo compensatorio, Guardiola decidió sacar de la cancha a Gundogan en la última modificación.

A fin de cuentas, esto quedó para la anécdota, pues el City ganó y está más cerquita de obtener el título de Liga. Ahora sólo piensa en Real Madrid, su oponente en las semifinales de la Champions League.

Dicho partido de ida será el martes 9 de mayo a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.