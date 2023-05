‘Cochise’ Rodríguez: el ciclista que abrió la puerta para los colombianos en el Giro

Cuando se habla de las grandes figuras del ciclismo colombiano, uno de los nombres que de inmediato llega a la mente es el de Martín Emilio Rodríguez o como popularmente se le conoce: ‘Cochise’ Rodríguez. El histórico pedalista nacido en Medellín fue uno de los deportistas que puso en alto el tricolor de la bandera de Colombia en algunas de las carreras más importantes del ‘deporte de las bielas’, entre ellas el Giro de Italia.

El hombre que puso a celebrar a Colombia en el Giro por primera vez

En la previa del arranque de la edición 106 del Giro de Italia y en el marco del lanzamiento del documental ‘Con ojos de ciclista’, Publimetro habló con el ‘Cochise’ Rodríguez, el primer ciclista colombiano que logró un triunfo de etapa en esta carrera italiana. Para muchos, especialmente para los más jóvenes, puede quedar muy atrás en el tiempo el Giro del año 1973, pero Rodríguez lo recuerda como si fuera ayer.

En esa edición de esta gran vuelta, el pedalista cafetero se quedó con el triunfo de la etapa 15, la cual tuvo un recorrido entre Firenze y Forte dei Marni. “Eso fue una viveza de ‘Cochise’ porque eso fue en plano, no era una cuesta. Entonces yo partí del lote faltando, no sé si dos kilómetros, o sea, de sorpresa. Partí y llegué con una ‘ventajita’ a la meta, yo que respiro un poquito más y se me pasan en la raya”, recordó Rodríguez, quien en 1975 repitió victoria en esta competición, pero en la etapa 19 que tuvo su llegada en Pordenone.

La evolución del ciclismo colombiano y las expectativas para este año

‘Cochise’ resaltó que, en su momento, a los ciclistas colombianos les tocaba ser gregarios y trabajar para un líder de equipo, algo que limitó las posibilidades de tener mayor protagonismo. “A mí me tocaba ser gregario y siempre tenía que estar con Felice Gimondi, entonces para mí era muy difícil. Ahora hay corredores colombianos que pueden estar vinculados a equipos en los que no tienen que trabajar para otros, sino al contrario”, señaló el hombre que fue parte del prestigioso equipo Bianchi en los años 70.

A mí me tocaba ser gregario, entonces no tuve la oportunidad de hacer una mejor labor. Quedó el gusto de haber ganado etapas en una carrera tan importante como el Giro de Italia. — Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez

De igual manera, destacó el progreso que han tenido los pedalistas cafeteros, que gracias a la aparición de nombres como Nairo Quintana y Egan Bernal ahora pueden aspirar a competir por títulos y no solo por etapas. “Esperemos que ganen no solamente una etapa, sino una ‘carrerita’ importante que es muy necesaria como lo hizo Nairo, que ganó carreras como el Giro de Italia y la Vuelta a España. Hemos tenido protagonistas en nuestros corredores y esperemos que eso se repita”, reflexionó ‘Cochise’, que además explicó que para él, el ‘bajón’ del ciclismo del país en el plano internacional tiene varios motivos, entre ellos los patrocinadores, que pueden tener a corredores preparados, pero por presupuesto o por elección, deciden no asistir a los grandes eventos.

Su favorito para quedarse con la ‘maglia rosa’

Por último, el campeón del mundo de los 4000 metros persecución individual en el año 1971, dio un pronóstico reservado, aunque mencionó un nombre que considera como el gran candidato al título. “Son corredores que siempre están disputando las carreras, son muy pocos, tres o cuatro y siempre está Roglic. Esperemos que entre los colombianos alguno se meta ahí a pelear la carrera, es un poco difícil, pero no imposible”, concluyó el ‘Cochise’, quien no dejó de exaltar que cuando hay colombianos en una de las ‘Grandes Vueltas’, siempre hay expectativas sobre ellos.