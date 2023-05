‘Bolillo’ Gómez respondió al palo que le dio Valenciano y lo dejó en evidencia

Hernán Darío Gómez no dejó pasar por alto las críticas que Iván René Valenciano le lanzó a Junior hace unos días en radio y le cobró en plena rueda de prensa.

El entrenador del cuadro barranquillero atendió a los medios de comunicación y se dejó algunas perlitas antes del duelo en el que visitarán a Once Caldas por la Liga Betplay Dimayor 2023-I.

A comienzo de semana, Valenciano dijo en un programa radial que “Medimos de una manera a Nacional y otra a Junior. A Autuori le dijeron que salga campeón, en Junior armaron el equipo en base a Arturo Reyes. Cuando llegó Bolillo le dijeron que lo saque del fondo y lo meta en los ocho. A mí no me gusta como juega el Junior del Bolillo. No discuto su capacidad, pero sí hablo del paladar del hincha. Bolillo puede salir campeón ganando 1-0 todos los partidos y no vamos a poder criticar nada, pero desde el juego es otra cosa”.

Bolillo Gómez le respondió a Valenciano

En la conferencia ante los medios, el entrenador se acordó de eso a la hora de hablar de la manera en la que juega su equipo.

“A mí a veces me gusta Junior y a veces no. Todavía no hay un equipo que marque diferencia real en el fútbol de Colombia. Estamos compitiendo para entrar a las finales y eso es difícil””.

Y posteriormente mencionó al ‘Bombardero’: “Lo que dijo Valenciano, sobre que Junior juega feo, pasa porque a él hablando mal, lo escuchan más”.