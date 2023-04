‘Bolillo’ hizo una de Shakira y respondió con altura los ‘sablazos’ de Pinto

En la previa del partido del Deportivo Cali contra Junior, Hernán Darío Gómez recordó a Shakira pare responder a las provocaciones de Jorge Luis Pinto.

Recientemente, Hernán Darío Gómez recordó su pelea con Jorge Luis Pinto en un partido de selecciones. Aunque no le dio mucha importancia al tema, Gómez aprovechó para hacer un chiste y aseguró que, si realmente pelear con Pinto, él ganaría.

Las declaraciones de ‘Bolillo’ dieron mucho de qué hablar, tanto que Jorge Luis Pinto. El entrenador del Cali no se tomó tan bien las palabras de su colega y mandó una serie de ‘sablazos’ que prendieron el ambiente.

Es más importante el Cali que el Junior, que Pinto o Bolillo. Por lo tanto, de esa manera le contesto. Pregúnteme del Cali, no me interesa nada de Bolillo, sé quién es, lo conozco perfectamente. Ojalá que haya cambiado sus costumbres, voy a estar con los ojos abiertos, ¿está claro? Al perro no lo capan dos veces.

— Jorge Luis Pinto