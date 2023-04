“Al perro no lo capan dos veces”: Pinto le bajó a la polémica con el ‘Bolillo’ Gómez

Este jueves, la Liga Betplay 2023-I tendrá uno de los duelos más esperados de la temporada. Por la jornada 15, el Deportivo Cali recibirá en su estadio al Junior de Barranquilla, en un choque de dos equipos que vienen en alza, luego de un terrible inicio de año.

Además de lo anterior, otro ingrediente especial es que este partido servirá para que Jorge Luis Pinto y Hernán Darío Gómez vuelvan a verse las caras. Cabe recordar que en un partido de la Copa Centroamericana, mientras el santanderano dirigía a Honduras y el ‘Bolillo’ a Panamá, se presentó un cruce en el que casi se van a los golpes.

Vea acá: ‘Bolillo’ revivió su pelea con Pinto y encendió el partido Cali vs. Junior con ‘picante’ afirmación

En la conferencia de prensa realizada este martes en Pance, Jorge Luis Pinto respondió cuando le preguntaron si se iba a salir con el ‘Bolillo’ y dejó clara su postura. Por supuesto, se le notó la molestia por la pregunta y apuntó a que es más importante el partido entre los equipos, que el enfrentamiento de los DT’s.

Vea también: ¿Ahora sí? Jarlan apareció de nuevo con Nacional y su físico fue motivo de comentarios

Dejó claro que a Gómez lo conoce bien y que no le interesa nada. Eso sí, declaró que ojalá el antioqueño haya cambiado sus costumbres y que, además, estará atento a sus actitudes.

Es más importante el Cali que el Junior, que Pinto o Bolillo. Por lo tanto, de esa manera le contesto. Pregúnteme del Cali, no me interesa nada de Bolillo, sé quién es, lo conozco perfectamente. Ojalá que haya cambiado sus costumbres, voy a estar con los ojos abiertos, ¿está claro? Al perro no lo capan dos veces.

— Jorge Luis Pinto