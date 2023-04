“Está muy equivocado”, Quintero Calle frenó en seco a presidente de Nacional

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, fue enfático en ponerle condiciones a los dirigentes de Atlético Nacional luego de los disturbios presentados y ante unas declaraciones de Mauricio Navarro, presidente del club, el mandatario de la capital antioqueña respondió.

El partido entre Atlético Nacional y América de Cali por la fecha 14 del fútbol colombiano quedó en veremos por los disturbios que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot.

Previo al compromiso, al interior y en inmediaciones del escenario deportivo, se presentaron alteraciones al orden público que derivaron en la postergación del compromiso.

Alcalde de Medellín frena a presidente de Nacional

Ante declaraciones dadas por Mauricio Navarro en diferentes medios de comunicación en donde entre otras amenazó con jugar en otra ciudad o país, Daniel Quintero Calle se pronunció con contundencia en sus redes sociales.

Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

“Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente”, publicó en su cuenta de Twitter.

Daniel Quintero anuncia no prestar el estadio a Nacional

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, publicó después de los incidentes el día domingo.