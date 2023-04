¿Qué tan cierto hay de que David Ospina pueda regresar a Atlético Nacional?

David Ospina es el referente del arco en la Selección Colombia en esta última generación. Su participación en los Mundiales de Brasil ‘14 y Rusia ‘18, para muchos, han conllevado en que se pueda sentar al lado de René Higuita en la mesa de los arqueros más representativos en la historia ‘Tricolor’.

Así mismo, una multitud lo destaca por su gran carrera en el fútbol europeo. Militó en clubes como el Niza de Francia, el Arsenal de Inglaterra y el Napoli de Italia, lugares en donde se consolidó con grandes actuaciones y dejó una grata recordación de la fanaticada.

Ahora está en el Al-Nassr de Arabia Saudita, el mismo club en el que comparte presencia con Cristiano Ronaldo y demás figuras como Anderson Talisca, Gonzalo ‘Pity’ Martínez, entre otras.

¿Podría volver a Atlético Nacional?

A través del espacio ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, el analista Carlos Antonio Vélez manifestó su postura sobre una chance que tendría Atlético Nacional de quedarse con Ospina. El empresario Lucas Jaramillo, propietario de una agencia de representación, estaría moviendo ‘fichas’ para que el antioqueño regrese al FPC.

El propio Vélez indicó y fue claro en que Nacional es un equipo de fútbol y “no un geriátrico”. Las declaraciones no gustaron, pero otra versión señaló que no hay ninguna posibilidad de que el golero vaya a Nacional, o no por ahora.

¿Otra versión del caso ‘Ospina’?

Pipe Sierra, reconocido periodista deportivo que se ha especializado en el mercado de los colombianos en el exterior, indicó que David Ospina no estaría en los planes de Atlético Nacional en el presente año.

“Desde el club y el círculo del jugador niegan categóricamente dicha información”, señaló Ospina, quien “está feliz en Al-Nassr con contrato hasta junio de 2024 y opción a extender”.

👀 El portero colombiano está feliz en #AlNassr con contrato hasta junio de 2024 y opción a extender pic.twitter.com/abqzzcWRf6 — Pipe Sierra (@PSierraR) April 14, 2023

David Ospina no ha podido jugar en las últimas semanas por una delicada fractura en su codo. Ha sido un tratamiento larguísimo, pero el arquero lo ha afrontado con mucha paciencia.

Se especula que el antioqueño volvería a jugar en el mes de mayo.