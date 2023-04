“Irrespetuoso”, rifirrafe de relatores de Win Sports con Macnelly Torres

Macnelly Torres, reconocido exfutbolista, terminó en medio de un inesperado rifirrafe con los relatores del canal Win Sports, Campo Elías Terán y en la que terminó interviniendo Javier Fernández Franco, el Cantante del Gol.

Todo se generó en medio del partido entre América de Cali y Águilas Doradas por la jornada 13 de la Liga Betplay Dimayor 2023-I.

El exfutbolista emitió un comentario a través de sus redes sociales sobre lo que comentaba Terán que le respondió en plena transmisión y en donde intervino el popular Cantante con un ‘vainazo’ en el que mandó a Torres a aprender. Después hubo cruce de mensajes en Twitter.

Vea acá: Carlos Antonio Vélez volvió a destrozar a James Rodríguez: “ya no le da”

Rifirrafe de Macnelly Torres con Campo Elías Terán

Fue en su cuenta de Twitter que el excentrocampista lanzó: “Escucho a @campoeliasjr en los comentarios del partido @AmericadeCali y @AguilasDoradas y siento que ayer estaba feliz con el partido de @JuniorClubSA y @nacionaloficial donde patearon al arco por 1ra vez casi a los 40 m del primer tiempo”.

La respuesta de Campo Elías al aire:

“Un abrazo a Macnelly. Lo admiro mucho como jugador y, seguramente, ahora que tenga más minutos de radio aprenderá a escuchar mejor”.

La respuesta de Campo Elías al aire:



“Un abrazo a Macnelly. Lo admiro mucho como jugador y, seguramente, ahora que tenga más minutos de radio aprenderá a escuchar mejor.



Y Javiér Fernández acotó: “Si. El aprendizaje. Hay que cumplir los ciclos”. https://t.co/TigyI6y6Aa — Paolo Arenas (@PaoloArenas) April 12, 2023

Y Javier Fernández acotó: “Si. El aprendizaje. Hay que cumplir los ciclos”.

La discusión siguió en redes:

C.E.T: “Creo que debes escuchar mejor. Por que quien está hablando de las bondades del juego ofensivo soy yo. A mi me gusta es que los equipos ataquen. Abrazo”.

M.T: “Iniciaste hablando de que es el equipo que más le reciben gol”.

C.E.T: “Y rematé diciendo que junto a millonarios son los que más anotan. Se escuchan las frases completas. Abrazo”.

M.T: “En mi opinión se debe primero apreciar la valentía de querer Marcar más goles que el rival y después me parece egocéntrico de tu aparte decir que con la experiencia en la radio voy aprender escuchar como les duele cuando le sacan la famosa frase " es que yo jugué y tú no”.

Vea también: Marina Granziera tuvo un lapsus matemático y Ricardo Orrego se la montó en vivo

C.E.T: “A mi me parece irrespetuoso y arrogante de tu parte decir que estaba alegre o no con un partido. Tú analizarás el fútbol así. Y lo respeto. Yo no. Y si escucharas lo que se dice entenderías lo que se dijo de águilas durante todo el partido. Bájale al ego”.

A mi me parece irrespetuoso y arrogante de tu parte decir que estaba alegre o no con un partido.



Tú analizarás el fútbol así. Y lo respeto



Yo no. Y si escucharas lo que se dice entenderías lo que se dijo de águilas durante todo el partido.



Bájale al ego — Campo Elias Teran Jr (@campoeliasjr) April 12, 2023

M.T: “Esta herramienta permite el debate sin ofender pero si te sentiste así. Disculpa”

C.E.T: “Tú ofendiste. Desde el primer mensaje. Y por eso te contesté. Y te sigo contestando”.