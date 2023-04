“Quédese calladita”, denuncian por ‘machista y grosero’ a periodista deportivo

Diego Saviola, periodista deportivo del Valle del Cauca y que es director del medio “Deportes Sin Tapujos”, además de integrante de otros espacios como en Directv fue expuesto y catalogado como “machista y grosero”.

Fue en la red social Twitter que Daniela Rojas Aldana, periodista y comunicadora social, expuso la situación expresando que “@diegosaviola10 es un machista y grosero, este es la clase de panelista que tienen en su Programa? La verdad deja mucho que desear su actitud ya que no es la primera vez que lo hace”, denunció citando a panelistas de Directv Sports junto con un video de prueba.

Además, añadió que “Alguien le tiene que poner un pare a este señor, ya que no es la primera vez que trata mal a alguien de su mesa de trabajo. Podes ser muy “Profesional” en lo que haces, pero primero tenes que ser persona, y este señor como persona deja mucho que pensar y todo para mal”.

La denuncia contra el periodista Diego Saviola

Todo se dio en medio de un espacio en el que él hablaba de la banda de Rock en Español Caifanes y en ese momento su compañera, Alejandra Ramírez, le acotó algo al respecto que no le gustó.

@diegosaviola10 es un machista y grosero, este es la clase de panelista que tienen en su Programa? La verdad deja mucho que desear su actitud ya que no es la primera vez que lo hace

— Daniela Rojas Aldana (@dani_rojas92) April 2, 2023

La discusión de la discordia:

- Diego Saviola: “Usted deje de defender lo indefendible que usted no tiene ni idea qué es Caifanes, partamos de allí”.

- Alejandra Ramírez: “Cómo sabe que no sé”

- D. S: “¿De qué país es Caifanes?”

- A. R: “Pues no sé, pero sí los he escuchado”.

- D. S: “Alejandra, uno no habla de lo que no sabe. Usted ni sabe de dónde son. Cuando usted habla lo hace con argumentos. Si no tiene ni idea de dónde es la banda, discúlpeme pero no hable de Rock en Español”.

- A. R: “Yo puedo hablar de lo que yo quiera”.

- D. S: “No, no. Si vas a hablar sin argumentos, en este programa no”.

En ese momento, Diego Saviola puso un ejemplo deportivo: “Acá no puedes hablar de deportes si no sabes de qué nacionalidad es Messi. Si no sabes te tienes que ir del programa”.

“Si se mete de ‘terquinha’ a opinar y no sabe ni de dónde es, por qué se pone a hablar lo que no sabe. ¿Dígame tres canciones éxitos de Caifanes?: tampoco lo sabe. Habla por hablar”, prosiguió.

Y para cerrar la intervención, cerró lanzando: “Quédese calladita mejor”.

La situación que fue expuesta en redes fue comentada por la afectada quien agradeció el hecho y manifestó que renunció al espacio para no aguantar más la grosería.

Gracias por hacerlo visible. Sin mencionar todo lo que expresó cuando decidí renunciar por no tolerar más su grosería. — Alejandra Ramirez (@MaleR7120) April 3, 2023

“Gracias por hacerlo visible. Sin mencionar todo lo que expresó cuando decidí renunciar por no tolerar más su grosería”.