“¿Vio cómo lo maté?”, Hernán Torres quedó expuesto creyendo que nadie lo escuchaba

Hernán Torres, técnico de Deportes Tolima, quedó expuesto en plena rueda de prensa cuando pensó que tenía apagado su micrófono y la emprendió contra un periodista.

El hecho se dio en la charla ante los medios de comunicación antes del debut del equipo ibaguereño en el Grupo D de la Copa Sudamericana 2023 ante Academia Puerto Cabello.

Cuando pensó que nadie lo escuchaba, el entrenador cargó contra el periodista Iván Lozano del medio Ondas de Ibagué.

Hernán Torres cargó contra periodista pensando que no lo escuchaban

Fue otro periodista de la ciudad Musical, Alejandro Rodríguez, el encargado de denunciar la situación mediante sus redes sociales.

“Esto del entrenador del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, es a todas luces vergonzoso. Así se refirió al periodista Iván Lozano (@IvanLDeportes), creyendo que nadie lo escuchaba. Todo mi apoyo al periodista que solo busca hacer su labor”, comentó Rodríguez junto con la evidencia en video.

Esto del entrenador del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, es a todas luces vergonzoso. Así se refirió al periodista Iván Lozano (@IvanLDeportes), creyendo que nadie lo escuchaba. Todo mi apoyo al periodista que solo busca hacer su labor. pic.twitter.com/5jBjWPaPhv — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) April 6, 2023

La escena deja escuchar de fondo a Hernán Torres que pregunta si “¿Ya puedo hablar o no?”, antes de su despachada.

“A ese de Ondas de Ibagué voy con toda a ese perr.. ¿vio cómo lo maté? ¿Lo maté o no? Yo nunca he sido… Está es mal informado. Y eso no es sorpresa, es el fútbol… ¿Lo maté o no lo maté con calidad?… El gordito allá…”, se escuchó entre risas con alguien de su equipo de trabajo.

Debut de Tolima en la Sudamericana

Deportes Tolima, dirigido por el colombiano Hernán Torres, regresa a la Copa Sudamericana tras su última participación en 2021, en el que terminó en el último lugar de la fase de grupos con tres empates y tres derrotas.

Así como Puerto Cabello, el conjunto colombiano consiguió llegar a la fase de grupos de este año de la copa, tras derrotar a Junior Fútbol Club por 1-0.

El Tolima, campeón de la liga colombiana en tres ocasiones, buscará mostrar su mejor cara en la Copa Sudamericana, al ubicarse en el octavo lugar de la Categoría Primera A de Colombia, con tres empates y dos triunfos.

Puerto Cabello y Deportes Tolima se enfrentarán en el Polideportivo Misael Delgado.