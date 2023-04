Jorge Luis Pinto se quebró en llanto e hizo un llamado solidario a las barras

Jorge Luis Pinto, técnico de Deportivo Cali, sorprendió a muchos al quebrarse en llanto en plena conferencia de prensa ante los medios de comunicación.

El entrenador habló sobre el duro momento que vive la institución vallecaucana que está peleando por mantener la categoría y quiso invitar a que todos estén del mismo lado.

En este sentido, destacó que para él es la primera vez porque “Nunca he estado en este fondo. Nunca”.

De igual manera habló de medidas ante el tema de las barras con las que ha habido discrepancias.

Seguridad especial

“Hemos pedido seguridad. Tengo que decirlo con franqueza: los muchachos de las barras vinieron un día acá a la cancha. No quiero que suceda más eso con los jugadores. De pronto hay un conflicto o maltratan a alguien”.

Pinto lloró en la rueda de prensa

“A propósito de eso, quiero hacerle un llamado sincero y cariñoso a todas las barras que sepan que el grupo de jugadores y cuerpo técnico somos honrados (llanto)”.

El profesor Pinto se quebró emocionalmente en Atencion a medios hoy en la sede de Pance de @AsoDeporCali, le habló a la hinchada, es un tipo que a pesar de su recorrido y experiencia, sigue viviendo el fútbol intensamente. pic.twitter.com/S5sKZbtu9B — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) April 4, 2023

Todos sentimos

“Yo quiero decirles a las barras que lo que ellos sienten lo sentimos nosotros. Nosotros también nos sentimos destrozados”.

Corriendo hasta el final

“No hay ni un solo jugador que no haya corrido y metido o si no ya lo hubiera sacado. En eso no soy inocente y tengo todo eso analizado”.

Todos juntos

“Le quiero hacer un llamado muy cariñoso a todas las barras”.