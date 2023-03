Carlos Antonio Vélez hizo gran desplante a ‘Bolillo’ Gómez en vivo y explicó el porqué

El Junior de Barranquilla vive un difícil momento, incluso, uno de los peores en los últimos años. El cuadro barranquillero ocupa la casilla 19 de la tabla de posiciones de la Liga Betplay con apenas ocho puntos en diez jornadas.

Primero con Arturo Reyes y ahora con Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, el ‘Tiburón’ no levanta cabeza y el fracaso, al menos por el momento, parece inminente. Lo anterior se hace más grande debido a la gran inversión que hicieron para tener al centrocampista Juan Fernando Quintero, de quien ya se ha dicho que podría marcharse a mitad de año.

Este miércoles en horas de la mañana, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez estuvo como invitado en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2. El estratega antioqueño habló sobre la actualidad de sus dirigidos y señaló las deficiencias del equipo que encontró tras su llegada.

Lo más curioso es que mientras el ‘Bolillo’ intervino, Carlos Antonio Vélez, principal figura de este espacio, se ausentó de la charla. Posteriormente, luego de acabarse la entrevista, el periodista explicó por qué no estuvo en medio de la conversación con el DT.

Según el analista manizaleño, razón para no participar de este intercambio de conceptos fue que Gómez “menospreció” a quienes han estudiado y se han preparado para los retos que la modernidad le ha impuesto al fútbol. De acuerdo a sus palabras, el ‘Bolillo’ manifestó que “no hay fútbol moderno y que es solo una forma de hablar”.

No quise participar en la entrevista con el ‘Bolillo’ Gómez, no quiero ofenderlo, pero no puedo aceptar que él menosprecie a quienes han estudiado y se han preparado para los retos de la modernidad.

Decir que no hay fútbol moderno y que solo es una forma de hablar, de hablar bien y de una forma peyorativa. No aceptar la realidad es propia de mentes retrógradas y anquilosadas.

Si alguien no quiere actualizarse, no es problema de los que sí queremos hacerlo.

— Carlos Antonip Vélez