“Al hincha no se le dice la verdad”, Dudamel habló de los secreticos del Cali

Rafael Dudamel, exentrenador de Deportivo Cali, habló del momento actual del conjunto vallecaucano, de la deuda pendiente y de ciertas situaciones que se dieron en su paso por la institución.

Fue en el espacio Zona Libre de Humo en donde habló de varios temas y entre otras destacó el trabajo de Jorge Luis Pinto en el Azucarero.

Buen trabajo de Pinto

“Cuando dirigía al Cali y estábamos pasando por un momento difícil hablaba con Teo y le decía: lo más importante es estabilizar el equipo. El profesor Pinto lo está haciendo muy bien”.

Trabajo de todos

“No todos los triunfos están de la mano con la pelota. Los triunfos se empiezan a construir desde lo administrativo. No todo tiene que ver con el balón”.

Importante el apoyo

“He observando muchísimo al @AsoDeporCali. Me ha sorprendido gratamente como la gente ha apoyado. Le tengo mucho respeto y conocimiento al cuerpo técnico del Cali”.

Al hincha no se le dice la verdad

“En mi etapa con el @AsoDeporCali se manejaban internamente temas que no se le decían a los hinchas. Lo he dicho siempre: a la gente, al hincha, no se le dice la verdad”.

La razón de renunciar

“Cuando terminamos el partido contra Melgar, antes de mi salida, los jugadores estaban fastidiosos por el resultado. Yo me di cuenta de la situación y decidí dar un paso al costado. Sabía lo que se iba a venir”.

Caso Marsiglia

“Yo quería contar con Jorge Marsiglia en el @AsoDeporCali. Le tengo mucho aprecio a él. Es una gran persona, ojalá su futuro sea genial. Tiene muchas condiciones, me gustaría que fuera parte de mi grupo de trabajo”.

Deuda de Cali con Dudamel

“Yo con el @AsoDeporCali no tengo nada que arreglar. El presidente de aquel momento no cumplió con el compromiso del pagaré, teníamos pactado para después de 3 meses y no se hizo efectivo”.