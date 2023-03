Rodallega se dejó de ‘cuentos’ y aclaró la recordada frase: “soy mejor que Messi”

El pasado fin de semana se disputó la habitual fecha de clásicos en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El último encuentro de la jornada lo disputaron Independiente Santa Fe y Millonarios, siendo este último el ganador por un marcador de 2-1.

Por los lados del ‘Cardenal’, el delantero Hugo Rodallega fue uno de los hombres que la cambió la cara al equipo de Harold Rivera durante el segundo tiempo, aunque esto no bastó para alcanzar la igualdad.

El retorno de Hugo Rodallega del balompié cafetero fue una de las grandes noticias del pasado mercado de fichajes. Fueron casi dos décadas en el fútbol del exterior, en el que ‘Hugol’ supo pasar por ligas como la inglesa, la mexicana y la de Brasil.

Sin embargo, más allá de su calidad futbolística y su amplia trayectoria, hay una situación que ha perseguido al artillero vallecaucano y es la supuesta frase en la que había señalado que era mejor que Lionel Messi, y que se habría pronunciado en medio del Campeonato Sudamericano Sub-20.

Este miércoles, el futbolista del ‘Cardenal’ estuvo como invitado en el programa ‘ESPN F90′ de ESPN. En este, Rodallega aclaró todo lo relacionado con estas recordadas palabras, las cuales, asegura, no fueron expresadas por él o al menos, no en la forma en que se difundieron.

La gran figura de ese torneo juvenil señaló que toda esta historia, que se convirtió casi en un mito, fue iniciada por los mismos periodistas argentinos.

Fueron los mismos argentinos los que empezaron con toda esa polémica porque ellos fueron los que me estaban haciendo la entrevista, precisamente.

Un periodista, obviamente no recuerdo el nombre, me pregunta y me dice: ‘Hugo, te felicitamos en Argentina porque vos sos la figura del campeonato y vas de goleador’, y justo íbamos a enfrentar a Argentina en aquel 1-1 en Armenia, que me tocó repetir un penalti, me acuerdo.

Ese día él me dice: ‘¿te creés el mejor del torneo?’ y yo le digo: ‘no el mejor del torneo, pero vamos primeros y yo soy el goleador. Me siento muy bien así', le digo.

Y me dice: ‘¿te creés mejor que Messi?’ y le digo: ‘no, yo soy el goleador del torneo, pero no me creo mejor que Messi’. Y ahí, al otro día, la noticia era que yo había dicho que era mejor que Messi.

— Hugo Rodallega