El Cali hizo no se achicó e hizo sufrir al América, pero no le dio para ganar en Palmaseca

El partido Cali vs. América, por Fecha 10 de Liga BetPlay 1-2023, terminó en un empate que no le sirve mucho a Jorge Luis Pinto y sus dirigidos. El ‘Azucarero’ no se vio frágil como en otras ocasiones, pero, de nuevo, careció de potencia en el ataque y por eso solo sumó un punto como local.

Le puede interesar: A Francia Márquez le pidieron prestado el helicóptero para que le haga un favorcito al América

El gol de Iago Flaqué.

Pasando la primera media hora de juego, después de un gran arranque del Cali, Iago Falqué abrió el marcador para el América. Tras recibir el balón dentro del área, el español hizo una serie de enganches y la ‘mandó a guardar’ con un sencillo remate de derecha, su pierna no hábil.

El gol de Jhon Vásquez.

Después del gol de Falqué, América dominó momentáneamente el juego, pero el Cali reaccionó y empató. Fue en el 40′ cuando Jhon Vásquez recibió el balón por la parte derecha del área y sacó un potente remate. En su camino al arco, el balón se desvió en Edwin Velasco, por lo que el arquero Diego Novoa no pudo evitar el gol del empate.

El Cali y América empataron.

En el segundo tiempo el Cali tuvo la iniciativa en ataque, pero no encontró la precisión necesaria para hacerle daño al América. Aunque los dirigidos por Alexandre Guimaraes sufrieron mucho en el juego aéreo defensivo, supieron cuidar el resultado y se llevaron un punto que les permite seguir como líderes de la Liga BetPlay 1-2023.

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<