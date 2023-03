“No lo soportó”, César Augusto Londoño le echó sus vainazos a Iván Mejía

El Pulso del Fútbol comenzó su nueva etapa, con Juan Felipe Cadavid en reemplazo del saliente Óscar Rentería que se fue de Caracol Radio en medio de la polémica, pero en la bienvenida al nuevo integrante, destacaron los vainazos del actual director, César Augusto Londoño, en contra de Iván Mejía Álvarez, antiguo integrante del programa y quien le ha lanzado puyas en redes sociales.

Fue en la edición del programa de este martes 21 de marzo en donde César Augusto Londoño estuvo punzante.

Poniendo en contexto la historia del programa, aprovechó para lanzar algunas puyas a su excompañero del que dijo nunca soportó que El Pulso siguiera triunfando. También le dejó en claro que los hombres pasan, pero lo que prevalece es el producto.

Vea acá: “Vamos a dar balín”, amenazas de muerte entre hinchas de América y Junior

El Pulso del Fútbol, un programa exitoso

“El Pulso del Fútbol nació en 1999 con Hernán Peláez e Iván Mejía, Las cosas cambian y la vida sigue. Durante 15 años lo escuchábamos. Se fue Hernán Peláez, el más grande representante de la radio deportiva en Colombia y el programa siguió siendo exitoso”.

Triunfando juntos

“Llegó este humilde servidor, cinco años con Iván y continuaron los éxitos”

Los hombres pasan

“Luego llegó Óscar Rentería, cuatro años largos y el programa fue muy exitoso porque los hombres pasan y los programas buenos quedan. Óscar es un periodista de quilates, leal, un gran ser humano y enorme profesional, dejó El Pulso arriba”.

Vainazo de César Augusto Londoño a Iván Mejía

“Otros nunca soportaron ni aceptaron que sin ellos, sin los mismos protagonistas, El Pulso siguiera siendo el programa número 1 de la radio deportiva en Colombia”.

Óscar Rentería salió llorando de Caracol Radio

Mientras daba la bienvenida a su compañero, Londoño reveló que Óscar Rentería “me hizo un pedido, con lágrimas en los ojos, cuando dejó de hacer este programa, me dijo: ‘César, por favor, que ‘El Pulso’ siga siendo el primer programa deportivo de la radio en Colombia, como lo marcan todas las mediciones’”.

“Lo dijo sin odios, sin rencores, con generosidad y, sobre todo, con mucha emoción, que le salió del corazón”, puntualizó César Augusto Londoño.

Vea acá: “Me pedían plata”, Óscar Córdoba dejó mal parada a famosa barra de Millonarios

Óscar Rentería sobre su despido de Caracol Radio

“Me sorprendió la decisión y me retiro por la puerta grande. Esto es lo que tengo por decir sobre la situación actual y lo sucedido dentro de Caracol Radio”:

Sorprendido

“Me sorprendió mucho la última determinación de Caracol Radio en Colombia que me tocó aceptar, pero que nunca compartiré. También sorprendió a muchos colaboradores, empleados y clientes de la empresa en todo el país que me han hecho llegar sus mensajes de apoyo”.

Perdió la libertad de expresión

“Muchos colegas de radio, prensa y televisión me enviaron sus mensajes de solidaridad, instando que eso se tiene que considerar como una falla grave contra la libertad de expresión en nuestro país”.

Por la puerta grande

“El Pulso del Fútbol, gracias a César Augusto Londoño, su director, logramos ubicarlo en el primer lugar de sintonía, sino también en facturación. Por eso, con la labor cumplida, me puedo retirar de Caracol por la puerta grande”.