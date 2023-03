“Me pedían plata”, Óscar Córdoba dejó mal parada a famosa barra de Millonarios

Óscar Córdoba, uno de los porteros más importantes en la historia del fútbol colombiano, reveló un trago amargo que tuvo con la barra Blue Rain en su paso por Millonarios.

El exportero de la Selección Colombia fue consultado al respecto en una entrevista que concedió con el periodista Ricardo Arce en su espacio llamado, El Show del Gato.

En la charla tocó varios de sus momentos como profesional y allí sacó a relucir el impensado pedido de parte de los barristas del cuadro ‘Embajador’.

Vea acá: Óscar Rentería salió llorando de Caracol Radio e hizo un pedido muy especial

A Óscar Córdoba le pidieron plata los hinchas de Millonarios

“Me fui a Millonarios y tuve pelea con la hinchada, la famosa Blue Rain que porque no le pagué para que corearan mi nombre”, referenció el ahora panelista de televisión.

“Hermano, jugué más de 20 años de profesional y si tengo que pagar para que griten mi nombre, creo que fue tiempo perdido. Así que no pagué. Si querían gritar que gritaran, no tengo ningún problema”, redondeó indignado Óscar Córdoba.

¿Cuáles son las mejores hinchadas de Colombia para Óscar Córdoba?

El exguardameta de la Selección Colombia se atrevió a darle un orden a las que él considera las tres mejores y eso sí, hizo una mención especial a una de ellas.

“En Colombia hay tres mejores hinchadas, la de Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, es impresionante. A la hinchada de América me le quito el sombrero por todo lo que tuvo que vivir en el calvario de la B, siempre estuvieron ahí firmes”, manifestó en la entrevista.

Vea acá: “Vamos a dar balín”, amenazas de muerte entre hinchas de América y Junior

Además, dejó en claro que más allá de la pasión que genera el fútbol, el mismo se ha degradado en un sentido por culpa de los violentos: “Algo que no comparto es la violencia. El fútbol es un arte que no debemos transformarlo en violencia y llevarlo a otro ser humano por una camiseta, no se justifica”.