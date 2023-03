“A mí me dio miedo”, a una reina le dio cosa copiarle al ‘Tino’ Asprilla

Faustino ‘Tino’ Asprilla es uno de los futbolistas colombianos con mayor reconocimiento en la historia de nuestro país por lo que fueron sus actuaciones tanto adentro como afuera de la cancha y en esta ocasión hace eco por coqueto con una reina que lo echó al agua.

Se trata de Valeria Giraldo Toro, Miss Universe Medellín quien también es abogada, quien manifestó que varios reconocidos futbolistas la han invitado a salir, pero particularmente se refirió a la exestrella de la Selección Colombia.

El hecho fue relatado en medio de una transmisión junto a ‘WestCol’ que ha dejado de que hablar y cuyas reacciones las recopiló el medio Pulzo.

Reina confesó que le dio miedo salir con el ‘Tino’ Asprilla

Aunque Faustino no fue del único futbolista que habló Valeria, sí fue al que citó con nombre y apellido.

Nos vemos mañana de 9am a 12 del día en la Comuna 13?😍 — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) March 13, 2023

De esa anécdota contó que él le escribió por mensaje interno, sin embargo, ella ni le respondió.

“El ‘Tino’ Asprilla también me escribió… Yo creo que no contesté porque a mí me dio miedo”, señaló en la transmisión.

Algún motivo debe haber tenido la mujer para haberse intimidado y sentir miedo para responderle a Faustino Asprilla que ahora hace las veces de panelista en programas de televisión.