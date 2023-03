“Me chupa un 🥚”, futbolista cargó contra los que prefieren jugar bonito a ganar

Felipe Rodríguez, futbolista del Cusco FC en Perú, se hizo viral por una contundente respuesta a los periodistas en donde de paso desacreditó algunos reclamos de la tribuna.

A él le cuestionaron las formas en las que obtuvieron la última victoria, que no fueron las mejores, y eso lo sacó de control.

“Me estás diciendo que no encontramos el resultado, si ganamos los últimos partidos. No entiendo”, comenzó replicando el jugador.

Jugador se hace viral por su tajante respuesta a la prensa

El periodista insistió en su tema y apuntó: “Felipe, la gente que vino no se fue satisfecha del estadio”.

Pero la respuesta no se la esperaban muchos: “Me chupa un h... , yo me voy recontento a mi casa. Feliz de la vida que ganamos otros tres puntos”.

¿Cómo sea y el trámite?

“Va a haber muchos partidos que por trámite vamos a jugar bien o vamos a jugar mal. Es parte de eso”.

Comparaciones

“Real Madrid perdió la otra vez como local contra Barcelona, entonces vos vas a ir a la entrevista a decirle a Benzema que tuvo un mal partido y que ¿por qué está bajo su rendimiento?: es fútbol y es así”.

Jajajajajajajajaajajajaja por mas jugadores sin casette (?) pic.twitter.com/cygh76pNIY — Alfre Montes de Oca (@alfremontes) March 15, 2023

Sorprendido

“Me sorprende que vengan a cantarnos el olé cuando íbamos perdiendo y después dimos vuelta al partido”.

¿Eso no le evidencia que la gente estaba molesta?

“Me chupa un h... , yo me voy contento a mi casa con tres puntos arriba. La gente si no quiere venir que vaya a ver a Garcilazo o Cienciano si les gusta más”.

La tajante reacción del futbolista se ha viralizado en las redes sociales y muchos han aplaudido su franqueza.