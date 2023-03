Los números no le ayudan a Millonarios en Libertadores: años sin pasar de grupos

Millonarios se volvió a quedar sin avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y las estadísticas no le favorecen en la competencia internacional, ni a la era de Alberto Gamero.

Que Millonarios es un grande en Colombia no hay duda y que el proceso de su actual entrenador es destacado, tampoco deja espacio para vacilar, pero en el plano internacional ambos comienzan a estar en deuda.

El cuadro bogotano no juega la fase de grupos desde el año 2018 y con su actual DT nunca ha logrado disputar esta ronda que es considerada como el verdadero inicio de la competencia.

No se pierda: “Me retiro por la puerta grande”, Óscar Rentería, detalló su salida de Caracol Radio

La derrota en la serie ante Atlético Mineiro volvió a dejar un mal sabor de boca a los aficionados que ven muy lejano su anhelo de conquistar el trofeo más importante del continente.

Las estadísticas no respaldan a Millonarios en Copa Libertadores

Posterior a la derrota, uno de los estadígrafos más reconocidos del país, Álvaro Hincapié, sacó a relucir los números del Embajador que no son tan destacados en la competencia.

Historial de encuentros

108 partidos jugados

39 ganados

26 empates

43 derrotas

Hay que aclarar que el club bogotano nunca ha logrado avanzar a una final del certamen continental.

Vea acá: A jugador de Porto le bajaron la pantaloneta y le hicieron pasar un ‘penonón’ 😳

Años sin avanzar de ciertas fases

❌26 años consecutivos sin superar la fase de grupos (desde 1997)

❌28 años consecutivos sin llegar a cuartos de final (desde 1995)

❌49 años seguidos sin llegar a semifinales (desde 1974)

Millonarios ajustó esto en Copa Libertadores 2023:



❌26 años consecutivos sin superar la fase de grupos (desde 1997)



❌28 años consecutivos sin llegar a cuartos de final (desde 1995)



❌49 años seguidos sin llegar a semifinales (desde 1974) — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) March 16, 2023

Últimos 12 partidos como visitante en Copa Libertadores

10 derrotas

1 triunfo

1 empate