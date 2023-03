¿Lo ‘renunciaron’? Reconocido periodista no iría más en Caracol Radio tras escandalosas declaraciones

Reconocido periodista habría salido de Caracol Radio después de escándalo por declaraciones sobre una denuncia de violación contra jugador del PSG.

Le puede interesar: Querían Rueda y les dieron ‘Bolillo’: hinchas de Junior no quieren ‘ni regalado’ a Hernán Darío

En la tarde del 14 de marzo de 2023, durante la transmisión del programa ‘El Pulso del Fútbol’ hubo una novedad que no pasó desapercibida entre los oyentes. Resulta que Óscar Rentería, quien encabeza dicho programa junto a César Augusto Londoño, no apareció y en su lugar estuvo ‘Rafa’ Villegas.

Con el paso de las horas, la ausencia de Rentería desató rumores e el ambiente periodístico y llegó a decirse que él había sido despedido de Caracol Radio. En principio se dijo que Caracol despidió a Rentería por sus escandalosas declaraciones sobre la denuncia de violación contra Achraf Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain.

Desde Publimetro y ComuTricolor se averiguó por lo ocurrido con Óscar Rentería, pues su salida de la importante emisora dio mucho de qué hablar. Según la información recogida, Rentería sí salió de Caracol Radio, pero no por el escándalo anteriormente nombrado. Tal parace que la emisora hizo un considerable recorte de personal y a él no le renovaron su contrato.

Sin embargo, este miércoles, la periodista Darcy Quinn confirmó en ‘La FM’, que Rentería fue despedido de su cargo. Todo parece indicar su reemplazo sería otro comunicador que pasó por Win Sports.

Durante una transmisión de ‘El pulso del fútbol’, Óscar Rentería se refirió a la denuncia de una joven contra Achraf Hakimi, jugador del PSG. Según lo que ella contó, estando en la casa de Hakimi, fue violentada y por eso acudió a las autoridades. Al opinar sobre dicha coyuntura, Rentería dejó una par de frases que desataron una enorme indignación, ya que puso en duda sin necesidad alguna el actuar de la denunciante.

Una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista. Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto

— Óscar Rentería