Polémica por DT del Tolima que hizo quedar mal a sus jugadoras en público

Un pequeño debate se ha generado en redes sociales por unas declaraciones dadas en días pasados por Carlos Castro que ejercía como director técnico interino del cuadro Deportes Tolima femenino en el fútbol colombiano.

Fue posterior a la derrota que su equipo sufrió 0-4 ante La Equidad, en condición de local, que el entrenador evidenció en público su pensamiento.

Castro dijo ante todos que la actitud no era la mejor y que ni siquiera estaban compitiendo, tan solo participando. Esto generó un debate entre quienes comparten que lo dejara en evidencia y entre quienes dicen que esto se habla en el camerino.

DT de Tolima femenino evidenció falta de actitud de sus jugadoras

Incluso, mucho se ha hablado de que la jugadora que lo acompañaba en la rueda de prensa ni siquiera alza la cara cuando el entrenador está hablando de esa falta de actitud.

Un poco desatinado las declaraciones del Dt de @cdtolima

Todo en la cancha

“En la cancha me mataba por ese compañero y ese compañero se mataba por mí porque necesitábamos ganar nuestro premio. Las mujeres no. No se habla con la otra y no se pasan el balón”.

Participando y no compitiendo

“Con ellas soy lo más frentero y sincero. De pronto me paso, pero quiero dejar algo claro: si ellas no mejoran su actitud, no van a competir. Deportes Tolima está participando, pero no está compitiendo en el torneo de fútbol profesional femenino”.

Trabajo complicado

“Dirigir a las niñas es jodido, el tema con ellas es complicado, cualquiera no las dirige. Con una que se desvíe, ya se desvían 7 u 8. Deportes Tolima está participando en el torneo femenino, pero no está compitiendo”.

Carlos Castro solamente dirigió dos encuentros al frente del cuadro Pijao y en ambos perdió. El equipo ha sumado dos puntos de dos empates que cosechó en los otros dos encuentros disputados.

¿Está bien evidenciar los problemas en público o se deben manejar en el camerino?