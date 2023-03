“Es un imbécil”: las acciones que evidencian que ni Iván Mejía tolera a Antonio Casale

Antonio Casale es sin duda uno de los periodistas deportivos que menos tolera la afición en Colombia y quedó claro que Iván Mejía, uno de los referentes de esa profesión en el país, tampoco lo soporta.

Casale ganó protagonismo en el medio por su reconocido fanatismo por Millonarios, algo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera y que hace que los hinchas de los otros equipos no lo quieran, pero sus comentarios también generan que hasta los hinchas azules le generen rechazo.

A todo eso se suma el desagrado que genera en algunos de sus propios colegas que no les parece muy acorde no quitarse la camiseta al momento de ejercer la tarea de comentar. Ante Mineiro, incluso se lamentó en vivo cuando le iban a anotar al equipo colombiano.

Iván Mejía dejó claro que no tolera a Antonio Casale

En redes sociales se hizo tendencia el periodista e hincha de Millonarios con bastantes críticas por su desempeño y de lado asomó su colega.

Fueron sus “Me Gusta” en la red social Twitter los que hicieron eco en esta ocasión y es que no fue un like suelto, fueron varios a algunos trinos que le daban con todo.

Algunos trinos contra Casale que Iván Mejía respaldó.

- “Me da mucho pesar con la gente que no puede ir a la cancha hoy. No solamente porque se van a perder la fiesta, también porque le toca aguantarse 90 minutos los comentarios de Casale”.

- “Es inaceptable que los comentaristas colombianos no preparen los partidos, salen a decir cualquier cosa. Ni siquiera lo disimulan”.

- “Conclusión: Casale es un imbécil. Un imbécil con buenos amigos en los medios y bares donde los lleva a gastarles la cuenta. Los de otros equipos lo detestan y lo de Millonarios les da migraña oírlo”.

Iván Mejía no tolera a Antonio Casale

Paulinho saca un punto para Atlético Mineiro

El delantero Paulinho selló este miércoles un empate 1-1 para Atlético Mineiro en el estadio El Campín de Bogotá ante Millonarios en el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores en la que ambos equipos buscan un cupo en la ronda de grupos.

El equipo Galo (Gallo) de Belo Horizonte, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, logró empatar un juego difícil en el que su rival se había ido adelante en el marcador con un tanto del centrocampista David Macalister Silva.

Millonarios, sin embargo, no estaba pasando dificultades y estuvo cerca de ampliar la ventaja al 62 con un remate del delantero Leonardo Castro, atajado por Everson, pero vio cómo empató el Galo al 65.

El central Jemerson filtró un pase largo para Paulinho y el jugador, que juega en el Atlético Mineiro a préstamo del Bayer Leverkusen, aprovechó la salida de Montero y lo colgó para celebrar la igualdad.

Tras la anotación el partido se hizo de ida y vuelta, ambos equipos tuvieron oportunidades de tomar la ventaja, pero ninguno lo consiguió, por lo que la serie se definirá el miércoles de la próxima semana en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.