Aberrante caso de acoso vivió Vanessa Córdoba que contó detalles del tema

Vanessa Córdoba, futbolista colombiana que actualmente milita en Atlético Nacional, sufrió un desagradable caso de acoso que ella misma denunció en sus redes sociales en donde dejó en evidencia lo sucedido.

La hija del reconocido portero Óscar Córdoba no se explica lo sucedido con un sujeto que le hizo pasar un momento desagradable.

Toda la situación se dio cuando decidió contestar una llamada de un número desconocido, sin saber las oscuras intenciones.

Vanessa Córdoba denunció ser víctima de caso de acoso

La deportista relató en su cuenta de Twitter que al acceder a contestar una llamada por FaceTime, un sujeto apareció de la nada masturbándose al otro lado de la pantalla. Ella dejó evidencia del número del que le marcaron.

“Me entró una llamada por FaceTime de un número desconocido y la rechacé. Volvió a marcar varias veces seguidas y me preocupé entonces contesté sin cámara y sin hablar. Cuando contestó nadie habló ni había cámara y de repente la prenden y es un tipo masturbándose. Asqueroso”, manifestó en su cuenta personal de la citada red social.

Y agregó: “Usualmente no contesto a numeros desconocidos pero fue la primera vez que me pasa por facetime y realmente me preocupó por la insistencia. En serio que cual es la lógica detrás de esto? Cual es la Hp… necesidad? Que experiencia tan pero tan desagradable”.

El número del que le marcaron a Vanessa Córdoba es el “3243830494″ que según denuncias en los comentarios ya ha sido denunciado en otras ocasiones e incluso en aplicaciones que detectan los números que no están en los contactos lo tienen señalado como “Acosador-violador”.