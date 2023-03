Primero que le gana al Cali y no sale regañado: Jorge Luis Pinto le ‘echó flores’ a Millonarios

Jorge Luis Pinto reconoció el juego de Millonarios en el partido contra el Cali y todo porque no ‘quemó’ tiempo cuando estuvo con ventaja en el marcador. Las palabras de Pinto llamaron mucho al atención, ya que venía de ‘vaciar’ a dos equipos.

Luego del partido entre Millonarios y Cali, que terminó en victoria del ‘Embajador’ 2-0, Jorge Luis Pinto atendió a los medios en rueda de prensa. En esta le preguntaron si quedó a gusto con el ritmo del juego, ya que en otros partidos se quejó del ritmo y la falta de continuidad provocada por sus rivales. Sorpresivamente, Pinto reconoció el juego de ‘Millos’ y explicó por qué.

Las palabras de Pinto no terminaron ahí, porque él continuó señalando que siente satisfacción de ver que su Cali es uno de los equipos del país que vela por darle ritmo al juego evitando ‘quemar’ tiempo.

Las palabras de Jorge Luis Pinto sobre el juego de Millonarios llamaron la atención porque en días pasados ‘vació' a dos entrenadores del fútbol colombiano. El primero fue Lucas González, quien dirige a Águilas Doradas. Tras el empate contra el Cali, Pinto criticó la forma como jugó su equipo e, incluso, le pidió que vaya pensando en irse del fútbol colombiano.

Hacía por lo menos 30 años en el fútbol colombiano, no vi lo que se vio hoy. Me asombra que no me pregunten de eso. ¡Qué vergüenza lo del partido de hoy! Marrulleros, parar el partido, echar el balón afuera, meter las camillas, todo eso. Es triste. Si el señor Lucas González viene a hacer eso en el fútbol colombiano, es mejor que se vaya. Me gustaría decírselo en la cara, como se lo mandé a decir.

— Jorge Luis Pinto