Franco Armani le ‘rompió el corazón’ a hinchas de Nacional por declaración con River

Luego de coronarse campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, Franco Armani volvió a su país para incorporarse a River Plate, equipo con el que ya tuvo su debut en la Liga de Fútbol Profesional con una victoria ante Central Córdoba por 2-0 el sábado anterior.

Ahora, el cuadro dirigido se alista para medirse ante Belgrano, su histórico verdugo, pues fue el club que certificó el descenso del ‘Millonario’ a segunda división en el 2011. Armani, de 36 años, vivirá una temporada más con los de la ‘Banda Cruzada’.

En rueda de prensa realizada este martes, Armani fue cuestionado sobre su retiro y fue claro en señalar que es algo en lo que todavía no piensa. Asimismo, declaró que está en el lugar donde quiere estar en este momento.

Cabe recordar que en diversas ocasiones, el guardameta expresó su deseo de retirarse en el ‘Verdolaga’, algo motivado por la idolatría que le profesa la hinchada del equipo y porque además hizo familia en territorio colombiano.

Todavía no lo llegué a pensar eso (el retiro), vivo el día a día. Vivo el día a día, disfruto del día a día, que yo creo que es lo más importante.

Y lo he dicho, me siento feliz acá, estoy en el lugar que quiero estar porque lo siento de esa manera, pero todavía no me puse analizar el futuro, eso se verá con el correr del tiempo.

— Franco Armani