James dividió opiniones por reto viral para elegir al mejor jugador de todos

James Rodríguez da de qué hablar tanto por dentro como por fuera de las canchas y en esta ocasión ha dejado muchos comentarios por un particular reto en el que eligió al mejor jugador de todos.

Él mismo fue el encargado de publicar el video en su cuenta de la red social Tik Tok y dividió opiniones por sus votaciones.

El reto consistió en seleccionar con su cabeza entre dos jugadores y allí se iba armando un cuadro de eliminatoria.

James se le midió al reto del mejor jugador de todos

En la primera llave debió elegir entre Andrea Pirlo y Wayne Rooney en donde se decantó por el futbolista italiano.

Luego le tocó entre Ronaldo Nazario y Lionel Messi. Luego de dudarlo, se inclinó por el argentino.

Para sorpresa suya, luego el reto lo llevó a elegir entre James Rodríguez y Mezut Ozil. Allí se inclinó por él.

Entre Thierry Henry y David Silva, la elección favoreció al galo. Luego eligió a Pelé por encima de Ashley Cole, a Xavi sobre Diego Forlán a Karim Benzema por sobre Gonzalo Ramos y a Joshua Kimmich por sobre Rooney que salió nuevamente.

Con esto armó sus llaves de cuartos de final que quedaron así:

Pirlo vs Messi | James vs Henry | Pelé vs Xavi | Benzema vs Kimmich

Los ganadores de esta ronda fueron: Messi, Henry, Pelé y Benzema.

En la gran final, como era de esperarse, debió elegir entre Lionel Messi y Pelé en donde su voto fue por el astro argentino.

“Confieso que fue difícil. 😂”, comentó en la publicación original.

El reto ha dejado todo tipo de comentarios jocosos en distintas redes sociales en donde se ha difundido.