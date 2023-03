“Millonarios no representa lo que ha sido Colombia”, Carlos Valdés destrozó a muchos

Una dura sentencia lanzó el exfutbolsita y ahora panelista de televisión, Carlos Valdés, al sentenciar que Millonarios no está cerca de representar lo que ha sido Colombia en el ámbito internacional.

Toda la discusión se dio previa al duelo de vuelta de la fase 2 de clasificación de la Copa Libertadores de América en donde el equipo bogotano venció 2-1 a Universidad Católica de Ecuador.

Antes del juego, se habló mucho y habían recaudos de parte de otros periodistas y en ESPN F Show, él dijo que el cuadro Azul no está tan adelantado a los otros del FPC como varios periodistas bogotanos han hecho creer.

Vea acá: Hinchas de Millonarios maltrataron a esposa e hijas de jugador del equipo rival

Carlos Valdés aterrizó a los que creen que Millonarios es el mejor del FPC

“Me sorprende que digan que Millonarios es la mejor representación que tiene Colombia. Para mí no lo es. Millonarios es un equipo que juega muy bien, pero no representa lo que ha sido Colombia”.

Es desconocer a los más destacados por fuera

“Decir que es la mejor representación es ignorar lo que han sido Nacional, América y Once Caldas internacionalmente”.

Están asustados

“Hubo gente que dijo que no tenía ni siquiera rival. Metieron una burbuja no sé de dónde y ahora sí tienen miedo”.

Millonarios sufrió, pero ganó

Y casi como lo anticipó Carlos Valdés, Millonarios no estuvo tan sobrado contra su rival de turno que se fue en ventaja y solo hasta el segundo tiempo logró remontar el marcador, cuando el conjunto ecuatoriano se quedó con un hombre menos por expulsión.

En la fase 3 de clasificación, el cuadro bogotano se deberá medir en serie de ida y vuelta ante Atlético Mineiro de Brasil.