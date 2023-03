“Dirán que son disculpas”, Pinto volvió a regañar a DT rival por quemar tiempo

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali, volvió a quejarse de la cantidad de tiempo que se pierde en Colombia y esta vez cargó contra Alejandro Restrepo.

El cuadro Azucarero cayó en casa ante Deportivo Pereira en el juego pendiente por la primera jornada y a su entrenador no le gustó que le quemaran tanto tiempo.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro volvió a quejarse de algo que se ha vuelto costumbre en nuestra liga.

¿Ustedes qué vieron?

“Nos chocaron, se paró el ritmo de partido múltiples veces, a mí me gustaría escuchar una opinión de eso de alguno de ustedes porque dirán que Pinto cuando pierde es que reclama, yo no estoy reclamando nada, yo hablo de lo que vi. Me gustaría preguntarle a alguno de los periodistas de cómo vieron el ritmo del partido, la regularidad de juego, que yo de pronto estoy viendo otro partido y ustedes ven otro”.

A puro contragolpe

“Se meten atrás y aguantan, y en un contragolpe o en una jugada de tiro de esquina como la han encontrado ellos, porque volumen de ataque ellos no tuvieron, dos o tres opciones, de resto no y nosotros luchamos los 90 minutos casi en campo contrario para abrir la cancha, encontrar fútbol por dentro, no nos fue fácil”.

Dirán que son disculpas

“No fue fácil, un partido que les facilitamos que se metieran a defenderse, que pararan el partido como ustedes se dieron cuenta, yo no sé si ustedes se dan cuenta de eso, yo no lo digo porque dirán que son disculpas. De todas maneras el ritmo del partido se para para no dejar progresar ni avanzar ni dar continuidad y eso afecta al equipo que está en la necesidad de ataque, yo pienso que eso nos afectó de alguna manera. Pero reconocemos, nos faltó más fútbol, más estrategia”.

Los árbitros no ayudan

“Yo he defendido esta teoría, la tarjeta amarilla para el arquero faltando cuatro minutos; segundo, yo no considero correcto que porque en Colombia hay cárceles y jueces sea permitido matar ‘no, hay que dejar matar’, no, aquí también, los árbitros creen que porque se recupera el tiempo es lo mismo después, no es lo mismo, es totalmente diferente, porque el trámite se ha parado, yo pienso que hay una equivocación grandísima sobre ese tema y yo lo voy a defender como sea, digan lo que quieran decir. Los árbitros tienen que participar más de la continuidad de juego y obligar a los jugadores a que no se paren los partidos, pero no para sacarle una tarjeta al minuto 94 a un jugador, eso no”.

Reclamo de Pinto a Alejandro Restrepo

“Ustedes dicen que Pinto jode, Pinto habla, vean el partido, lo que he pedido, el otro día lo dije contra Águilas y hoy lo repito, eso es lo que me asombra que ustedes conceptúen sobre eso, que crean que es pura disculpa mía, no, así se lo dije al profesor Restrepo, que ese no era fútbol, que nosotros tenemos que defender el fútbol”.

Juego efectivo

“Yo por ejemplo en Ibagué, quién dijo que yo había hecho una cosa de esas, el tiempo de juego lo dice, de ninguna manera, ni promuevo con los jugadores porque no me gusta y ellos lo saben, yo invito a que defendamos el fútbol, el espectáculo”.