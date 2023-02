En Colombia insisten con que ‘Dibu’ no es The Best y hasta creen que “es un ‘Chipi Chipi’ Castillo”

Jhon Jairo ‘JJ’ Miranda comparó al ‘Dibu’ Martínez con Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo y todo porque el argentino ganó el premio The Best 2022. La llamativa comparación del periodista desactó burlas y hata indignación ente sus compañeros.

Le puede interesar: “Al guerrillero, guerrillero”, Vélez habló de dictadura y le tiró con todo al gobierno

El 28 de febrero de 2023, un día después de la gala de los premios The Best 2022, Jhon Jairo Miranda hizo una llamativa afirmación durante el programa ‘Zona Libre de Humo’. El periodista, reconocido porque también hace parte de varios programas en Win Sports, aseguró que no ve al ‘Dibu Martínez como el mejor arquero del año. Miranda apuntó a que el argentino, más allá de ser un gran atajador de penales, no marca mucho la diferencia.

“A mí no me parece el mejor arquero del mundo. Tuvo una actuación brillante en el Mundial, se convirtió en el salvador de Argentina en muchos partidos, sobre todo por su capacidad de atajar penal, que es su gran virtud o su única virtud. Porque para lo demás me parece normal. No es un arquero que se estén peleando Real Madrid, Bayern München, Milan o Juventus”, Jhon Jairo Miranda.

Las palabras de ‘JJ’ miranda no pararon ahí, ya que después comparó a Martínez con Harlen Castillo, el arquero suplente de Atlético Nacional.

“Su gran virtud, sino la única, es su gran capacidad para atajar penales, como ‘Chipi Chipi’ Castillo”, Jhon Jairo Miranda

La llamativa afirmación de Miranda provocó que sus compañeros le preguntaran si Emiliano Martínez es un ‘Chipi Chipi’ , a lo que él respondió con un contundente y seguro sí.

#ZonaLibreDeHumo "A mi Dibu, no me parece el mejor arquero del mundo, tuvo una actuación brillante en el mundial, con su capacidad para lo penales, que es creo su gran virtud, sino la única, para lo demás es un arquero normal, como Chipi Chipi Castillo" @JJMiranda15 pic.twitter.com/4EVCSJeFO3 — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) February 28, 2023

¿Qué dijo Emiliano Martínez tras ganar el premio The Best al mejor arquero de 2022?

Tras recibir su galardón como mejor arquero de 2022, Emiliano Martínez realizó un llamativo discurso que le dio la vuelta al mundo. Como muchos consideran que el ‘Dibu’ es agrandado por lo que ha hecho dentro y fuere del campo, sorprendió la extraordinaria humildad que demostró en sus palabras.

El ‘Dibu’ no solo demostró su alegría por ser considerado el mejor arquero del mundo, sino que destacó la enorme importancia de su familia, especialmente sus padres, para llegar hasta donde ha llegado.

“Es algo muy lindo para mi carrera. Es un orgullo para mi país. Ganar un Mundial después de 36 años es hermoso. Jugar en la Selección era el sueño de mi vida. Cuando me preguntan mi ídolos, digo mi mamá limpiando un edificio 8-9 horas y mi papá trabajando”, Emiliano Martínez

>>Más novedades de la prensa deportiva en ComuTricolor<<