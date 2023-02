Leo tiene claras sus prioridades: Messi mandó a dormir a sus hijos en pleno discurso tras ganar el The Best

El discurso de Lionel Messi después de ganar el premio The Best al mejor jugador de 2022 incluyó una sorpresivo mensaje para sus hijos. Tras destacar a los jugadores de la selección Argentina, ‘Leo’ demostró que es alguien muy familiar con un particular pedido para Thiago, Mateo y Ciro.

En la tarde del 27 de febrero de 2023 se realizó la gala de los premios The Best, que premia a los mejores futbolistas del mundo en 2022. Como muchos esperaban, ya que su actuación estelar en Qatar 2022 pesó mucho, Lionel Messi se quedó con el galardón. Cabe señalar que es el segundo premio The Best que gana el argentino, quien también acumula siete Balones de Oro.

¿Qué dijo Lionel Messi después de ganar el premio The Best?

Una vez recibió el galardón, ‘Leo’ Messi dio un discurso, en el cual demostró toda su alegría y dejó claro que los jugadores de la selección Argentina también son responsables de que él ganara el premio. Lo más llamativo fue que, llegando al final de su discurso, Messi recordó a su familia y aprovechó para mandar a dormir a sus hijos, quienes seguramente estaban en París viendo la gala.

“Les mando un beso grande a mis hijos que están mirando. Thiago, Mateo y Ciro, los amo, y vayan a dormir ya, Lionel Messi

