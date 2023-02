Tú y yo estamos locos, lucas: invasor y policía ni saben a qué entraron a la cancha

- Torcedor invade o campo pra reclamar com o √°rbitro



-No meio do trajeto resolve fazer uma selfie. √Č retirado por um tioz√£o



-√Č removido de campo. Depois q √© removido a Tropa de Choque entra em campo totalmente perdida.



Futebol brasileiro √© INTANK√ĀVELpic.twitter.com/5SHqm82xSi